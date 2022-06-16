Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Германии
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил серба Ласло Дьере во втором круге турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).
Результат матча – 7:6 (7:4), 6:4 в пользу россиянина.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 23-е место, Дьере является 62-й ракеткой мира.
В 1/4 финала россиянин сыграет с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия, №25 рейтинга ATP) – Оскар Отте (Германия, 25).
Призовой фонд турнира в Галле Terra Wortmann Open-2022 составляет более 2 млн 134 тысяч евро.