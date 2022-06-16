Поиск

Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Германии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил серба Ласло Дьере во втором круге турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

Результат матча – 7:6 (7:4), 6:4 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 23-е место, Дьере является 62-й ракеткой мира.

В 1/4 финала россиянин сыграет с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия, №25 рейтинга ATP) – Оскар Отте (Германия, 25).

Призовой фонд турнира в Галле Terra Wortmann Open-2022 составляет более 2 млн 134 тысяч евро.

теннис Карен Хачанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Матыцин не видит угроз недопуска россиян к ОИ в Париже

Федерация бобслея России восстановлена в международных правах

Федерация бобслея России восстановлена в международных правах

Российские клубы не допущены к участию в Евролиге следующего сезона

Российские клубы не допущены к участию в Евролиге следующего сезона

Галактионов сменил Кержакова на посту главного тренера ФК "Нижний Новгород"

Галактионов сменил Кержакова на посту главного тренера ФК "Нижний Новгород"

Гол и пас Ничушкина помогли "Колорадо" победить "Тампу" на старте финала Кубка Стэнли

"Зенит" официально объявил о переходе Зелимхана Бакаева

"Зенит" официально объявил о переходе Зелимхана Бакаева

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Галле

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Галле

Фьюри нацелился на поединки против Тайсона и Льюиса

"Зенит" подписал контракт с Бакаевым

"Зенит" подписал контракт с Бакаевым

Владимир Федотов назначен новым главным тренером ЦСКА

Владимир Федотов назначен новым главным тренером ЦСКА