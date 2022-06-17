Матыцин осудил бойкот украинских дзюдоистов турнира в Монголии из-за россиян

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU -

Руководство Международной федерации дзюдо должно отреагировать на решение украинской команды игнорировать турнир Большого шлема в Улан-Баторе из-за участия россиян, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Буквально сегодня мы видим заявление украинской федерации о том, что они не будут участвовать. Я жду, что президент международной федерации дзюдо тоже заявит о своей позиции, все спортсмены пострадают, если сильнейшие атлеты не будут фигурировать на этой международной арене", - сказал Матыцин, выступая на Петербургском международном форуме в пятницу.

"Если они не участвуют, то не должны страдать наши и другие спортсмены из-за того, что сильнейшие не приедут и не будут участвовать на этой международной арене", - добавил министр.

Ранее Международная федерация дзюдо допустила до турнира россиян и белорусов, но в нейтральном статусе. Соревнование пройдет с 24 по 26 июня.