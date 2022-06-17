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Конгресс ЕКФ не стал приостанавливать членства федераций фехтования РФ Белоруссии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Делегаты конгресса Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) отвергли предложение группы стран о приостановке членства федераций фехтования России и Белоруссии в организации.

Большинством голосов конгресс ЕКФ не принял эти предложения, говорится в сообщении пресс-службы федерации фехтования России (ФФР).

Предложение внести изменения в Устав ЕКФ выдвинули федерации фехтования Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии. Они предложили значительно расширить статью 2.5 действующего Устава, в которой говорится об исключении какой-либо национальной федерации из ЕКФ, а также добавить в Устав статью 2.6, в которой прописать процедуру приостановки членства в этой организации.

В том случае, если бы конгресс санкционировал изменения в Уставе ЕКФ, эти страны предлагали немедленно приостановить членство в ЕКФ федераций фехтования России и Белоруссии.

фехтование
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