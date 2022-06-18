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РПЛ 20 июня рассмотрит возможность расширения до 18 клубов с сезона-2023/2024

РПЛ 20 июня рассмотрит возможность расширения до 18 клубов с сезона-2023/2024
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Урал" обратился в Российскую премьер-лигу с предложением расширить число ее участников до 18 команд, сообщает пресс-служба РПЛ в субботу.

"В РПЛ поступило письмо от ФК "Урал" с предложением о расширении числа участников лиги в сезоне-2023/2024. Этот вопрос будет рассмотрен 20 июня на общем собрании клубов РПЛ в заочной форме. В случае одобрения большинством клубов инициатива будет вынесена на рассмотрение исполкома Российского футбольного союза, чтобы до начала сезона РПЛ 2023/2024 определиться с форматом сезона 2023/2024", - говорится в сообщении.

В настоящее время в РПЛ выступают 16 клубов.

футбол РПЛ Урал РФС
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