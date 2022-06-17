Болельщики смогут покупать билеты на матчи РПЛ в новом сезоне с помощью Карты болельщика

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Новая система организации доступа на матчи готовится к старту предстоящего сезона Российской премьер-лиги, для зрителей будет предусмотрен новый сервис - Карта болельщика, предназначенная для покупки билетов и абонементов, сообщил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

"Система организации доступа на стадионы, которая начнет действовать в пилотных регионах в июле, уже прошла тестирование в самых жестких условиях крупнейших международных спортивных мероприятий, проходивших в России, а её эффективность признана на мировом уровне. Покупка билетов и абонементов зрителями на соревнования в пилотных регионах будет осуществляться при помощи электронной Карты болельщика. Это новый цифровой сервис, который сделает посещение футбольных матчей комфортным и безопасным для всех болельщиков", - цитирует пресс-служба ведомства Кадырова.

Сообщается, что Карта болельщика - цифровой сервис для зрителей спортивных соревнований, который призван сделать более прозрачным покупки и продажи билетов на соревнования.