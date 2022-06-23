Футболист "Крыльев Советов" Зиньковский перешел в "Спартак"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с полузащитником самарских "Крыльев Советов" Антоном Зиньковским.

"Наш клуб согласовал с "Крыльями Советов" условия перехода полузащитника Антона Зиньковского. Контракт с футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договоренности с самарцами хавбек уже присоединился к нашей команде на сборе в Тарасовке", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

26-летний Зиньковский - выпускник московской школы "Чертаново". С 2019 года он выступал за клуб из Самары, в составе которого выиграл первенство ФНЛ, дошел до финала Кубка России.

В минувшем сезоне Зиньковский впервые получил вызов в сборную страны, стал лучшим в РПЛ по числу результативных передач - 9.