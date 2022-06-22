"Спартак" решил не бойкотировать матч за Суперкубок России в Петербурге

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - "Спартак" считает далекой от принципов честной игры решение выбрать Петербург местом проведения игры за Суперкубок России с "Зенитом", но не будет отказываться от участия в матче, говорится в заявлении московского футбольного клуба.

"Руководство футбольного клуба "Спартак-Москва" с уважением и пониманием относится к возмущенному мнению тех, кто призывал в знак протеста проигнорировать матч в Петербурге. С не меньшим вниманием клуб выслушал и болельщиков, которые говорили, что нужно играть несмотря ни на что", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что, оказавшись перед выбором – "в знак протеста пойти по пути бойкота" или "все же пойти по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения", клуб решил согласиться на участие в матче.

"Спартак" выбирает второе - из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу и, конечно, к нашему славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний. Испытаний, закалявших нашу великую команду, благодаря чему она и стала Народной", - говорится в заявлении.

Московский клуб при этом считает, что решение бойкотировать игру "нанесло бы сильнейший удар всему нашему футболу, который по известным причинам и так оказался в кризисе, а также наверняка спровоцировало бы дальнейшую несправедливость в отношении "Спартака".

При этом, согласно тексту заявления, сами игроки желание бойкотировать матч не изъявляли.

"После выхода из отпуска свое слово сказали и футболисты: как спортсмены и профессионалы они, разумеется, готовы биться за трофей в любых условиях", - говорится в сообщении.

Матчи за Суперкубок России традиционно предваряют старт очередного футбольного сезона в стране. За трофей борются действующий чемпион России (в данном случае – "Зенит") и обладатель Кубка России ("Спартак").

Игра пройдет 9 июля в Петербурге, тогда как "Спартак" выступал за проведение игры на нейтральном поле.