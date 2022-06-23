Поиск

Нигериец Виктор Мозес не явился на сбор "Спартака"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Нигерийский Виктор Мозес не прибыл в расположение "Спартака" на тренировочный сбор, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен", - говорится в сообщении.

В свою очередь, "полузащитник "Спартака" Квинси Промес, который после отпуска вернулся в Москву немного позже остальных игроков, присоединился к команде на сборе в Тарасовке", - говорится в сообщении.

В предыдущем сезоне "Спартак" выиграл Кубок России, финишировав на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.

футбол ФК Спартак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Первенству Футбольной национальной лиги вернут историческое название

Первенству Футбольной национальной лиги вернут историческое название

ЦСКА объявил об уходе полузащитника Языджи

ЦСКА объявил об уходе полузащитника Языджи

Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА

"Колорадо" упрочил преимущество над "Тампой" в финальной серии Кубка Стэнли

Медведев победил Карацева и вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке

Нападающий Садио Мане перешел из "Ливерпуля" в "Баварию"

"Спартак" решил не бойкотировать матч за Суперкубок России в Петербурге

"Спартак" решил не бойкотировать матч за Суперкубок России в Петербурге

Россиянин Шестеркин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ

Россиянин Шестеркин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ

"Зенит" по пенальти обыграл "Нижний Новгород" в дебютном матче Бакаева

Матч ЦСКА – "Спартак" в новом сезоне РПЛ запланирован на сентябрь-октябрь

Матч ЦСКА – "Спартак" в новом сезоне РПЛ запланирован на сентябрь-октябрь