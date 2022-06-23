Нигериец Виктор Мозес не явился на сбор "Спартака"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Нигерийский Виктор Мозес не прибыл в расположение "Спартака" на тренировочный сбор, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен", - говорится в сообщении.

В свою очередь, "полузащитник "Спартака" Квинси Промес, который после отпуска вернулся в Москву немного позже остальных игроков, присоединился к команде на сборе в Тарасовке", - говорится в сообщении.

В предыдущем сезоне "Спартак" выиграл Кубок России, финишировав на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.