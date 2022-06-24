Экс-футболист сборной России Погребняк завершил карьеру
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк завершил выступления в профессиональном спорте, сообщает пресс-служба национальной команды.
"Павел Погребняк завершил карьеру", - говорится в сообщении.
38-летний Погребняк провел за сборную России 33 матча, забив восемь мячей. В составе "Зенита" он по разу выиграл чемпионат России, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также на его счету Кубок России в составе "Тосно" (Ленинградская область).
Последним клубом футболиста был екатеринбургский "Урал".