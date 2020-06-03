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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52

Экс-футболист сборной России Погребняк вылечился от коронавируса

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк, на клубном уровне защищающий цвета ФК "Урал", завершил лечение от COVID-19 и выписался из больницы.

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"Свой двухнедельный срок я "отмотал". Можно сказать, "дембельнулся" вчера. Чувствую себя хорошо", - приводит слова футболиста пресс-служба екатеринбургского клуба.

"Хотел бы сказать огромное спасибо всем медработникам, которые мне помогали и следили за моим здоровьем!" – отметил спортсмен.

"Что касается семьи, то всё в порядке. У детей болезнь прошла в легкой форме. Жена тоже выздоровела. Сейчас они сдали повторный тест на COVID-19 и ждут отрицательного результата, чтобы получить необходимые документы, разрешающие выходить на улицу. Желаю всем не болеть!" – сказал Погребняк, отметив, что к сезону восстановиться успеет.

О том, что Погребняк сдал положительный тест на коронавирус, сообщалось 22 мая.

Погребняк пополнил состав "Урала" в 2018 году. До этого он играл в ряде российских клубов, включая "Спартак", "Зенит", "Динамо". С "Зенитом" выиграл, в частности, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.

футбол коронавирус

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