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Газзаев выступил против введения Fan ID в РПЛ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА Валерий Газзаев считает, что введение Паспорта болельщика (Fan ID) нецелесообразно в матчах чемпионата России.

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"Я против того, чтобы вводилось Fan ID в РПЛ. Эта мера ни к чему ни приведет", - приводит слова Газзаева Sport 24.

Специалист напомнил, что "из-за ограничений, наложенных пандемией и изоляцией российского футбола, клубы пострадали финансово".

"В этих условиях необходимо привлекать болельщиков на стадионы, а FAN ID, наоборот, их отталкивает", - отметил Газзаев.

По его мнению, "Fan ID крайне важен и нужен во время крупных международных турниров".

"Во время чемпионата мира по футболу в России мы смогли с вами в этом убедиться — болельщикам было легче передвигаться между городами, в которых проходили матчи благодаря этому инструмента. Но для РПЛ эта мера ни к чему", — сказал Газзаев.

Паспорт болельщика ранее применялся в России на Кубке Конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.

футбол Валерий Газзаев Fan ID
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