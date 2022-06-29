Третья ракетка мира проиграла во втором круге Уимблдона
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Эстонская теннисистка Анетт Контавейт потерпела поражение от представительницы Германии Юле Нимайер во втором круге турнира Большого шлема в Уимблдоне.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу немки, продолжительность матча составила 58 минут.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Контавейт занимает третье место, Нимайер располагается на 97-й строчке.
Уимблдонский турнир по решению организаторов проходит без российских и белорусских игроков. В итоге в АТР и в Женской теннисной ассоциации (WTA) приняли решение не начислять за Уимблдон-2022 рейтинговые очки.