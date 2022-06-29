Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона

Серена Уильямс Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс уступила француженке Армони Тан в первом круге Уимблдонского турнира.

Результат поединка в Лондоне - 5:7, 6:1, 6:7 (7:10). Соперницы провели на корте 3 часа 14 минут.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Уильямс находится на 1204-м месте, Армони Тан - на 115-м.

Следующей соперницей Тан станет испанка Сара Соррибес-Тормо (45).

Серена Уильямс не играла почти год. 29 июня 2021 года из-за травмы подколенного сухожилия она не смогла доиграть матч первого круга Уимблдона против белоруски Александры Соснович.

В текущем сезоне Серена впервые сыграла 21 июня в британском Истбурне (WTA-500) в парном разряде. Вместе со второй ракеткой мира Онс Жабер она дошла до полуфинала, который не состоялся из-за травмы спортсменки из Туниса.

Из-за низкого рейтинга 40-летняя Уильямс стала участницей Уимблдона-2022 благодаря специальному приглашению wild card.

На турнирах Большого шлема Уильямс-младшая в одиночном разряде побеждала 23 раза, в том числе, семь раз на Уимблдоне.