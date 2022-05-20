ATP и WTA сняли рейтинговые очки с турнира в Уимблдоне из-за недопуска россиян

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - С турнира "Большого шлема" Wimbledon сняты очки из-за недопуска до участия российских и белорусских теннисистов, сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

"Решение организаторов "Уимблдона" запретить российским и белорусским игрокам участвовать в соревнованиях в Великобритании этим летом подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Это также противоречит нашему соглашению о ранжировании. В отсутствие изменения обстоятельств, с большим сожалением и неохотой мы не видим иного выбора, кроме как снять рейтинговые очки ATP с "Уимблдона" на 2022 год", - говорится в релизе.

Аналогичное решение приняла и Женская теннисная ассоциация (WTA).

"Позиция, которую мы занимаем, направлена на защиту равных возможностей, которые должны быть у игроков WTA, чтобы конкурировать как личности. Если мы изменим нашу позицию, то откажемся от нашего основополагающего принципа и позволим WTA стать примером поддержки дискриминации по национальному признаку на других соревнованиях и в других регионах мира", - отмечается в релизе WTA.

В апреле организаторы Уимблдонского турнира отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов из-за ситуации на Украине. Это решение раскритиковали ATP, WTA, ведущие теннисисты мира, включая первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Уимблдонский турнир в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля.