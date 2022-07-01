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Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC

Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC
Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC.

Торжественная церемония, посвященная бывшему чемпиону UFC в легком весе, прошла в Лас-Вегасе.

33-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 поединков, 13 из них - под эгидой UFC. Он завершил карьеру в октябре 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Защитив в этом поединке чемпионский пояс UFC, Хабиб объявил о завершении карьеры. Из профессионального спорта Нурмагомедов ушел непобедимым: он выиграл все свои бои.

Знаковым для Нурмагомедова стал 2018 год, когда ему удалось завоевать чемпионский пояс в легком весе. В апреле того года он победил американца Эла Яквинту.

Чемпионский титул в том же году, но в октябре, пытался у него отобрать ирландец Конор Макгрегор. Хабиб победил и его.

В сентябре 2019 года Нурмагомедов вновь отстоял звание чемпиона, победив на этот раз Дастина Порье из США. В апреле 2020 года Хабиб должен был драться с американцем Тони Фергюсоном, однако не смог вылететь в Нью-Йорк, где должен был пройти бой, из-за пандемии коронавируса. Вместо Нурмагомедова с Фергюсоном дрался Гэтжи. Одержав победу, он добился права на бой против Хабиба.

UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов
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