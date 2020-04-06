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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:38

Гейджи официально стал соперником Фергюсона вместо Нурмагомедова

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил сведения о том, что американский боец смешанного стиля проведет бой против своего соотечественника Тони Фергюсона вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова.

"Контракт на бой подписан", - написал Уайт в твиттере.

Поединок за титул временного чемпиона в легком весе пройдет в рамках турнира UFC 24, который запланирован на 18 апреля. Он пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Ранее Нурмагомедов сообщил об отмене своего поединка с Фергюсоном, сославшись на невозможность вылететь в США из-за вспышки коронавируса. За это россиянин получил порцию критики, в том числе от поверженного ранее им ирландца Конора Макгрегора. Макгрегор посетовал, что Нурмагомедов покинул США в разгар кризиса, вместо того, чтобы готовиться к бою в Америке.

Что касается 31-летнего Гейджи, в его послужном списке 21 победа в 23 поединках, в том числе 18 – нокаутом. Оба поражения он потерпел нокаутом. У 36-летнего Фергюсона 25 (12 - нокаутом) побед и три поражения. 31-летний Нурмагомедов непобедим: 28 (восемь - нокаутом) побед в 28 поединках.

Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов

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