Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Хабиб Нурмагомедов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Поединок прошел в Абу-Даби в четверг в рамках турнира UFC 242. Бой завершился в третьем раунде после удушающего приема в исполнении россиянина. Первые два раунда также прошли с преимуществом Нурмагомедова.

Aaand Still.... 🏆 2️⃣8️⃣-0️⃣



Khabib successfully defends his title in Abu Dhabi 🇦🇪#UFC242 results: Khabib Nurmagomedov def. Dustin Poirier via submission (rear-naked choke) – Round 3, 2:06.



Khabib is now on a 12-Fight win streak inside the UFC octagon.pic.twitter.com/JepUV39G9B — ON: MMA (@OnMMA) 7 сентября 2019 г.

По окончании боя Нурмагомедов поблагодарил соотечественников, приехавших в Абу-Даби поддержать его.

Теперь на счету 30-летнего россиянина 28 побед в 28 поединках. У 30-летнего Порье шесть поражений в 30 поединках.

В предыдущий раз Нурмагомедов защитил свой титул 6 октября 2018 года в поединке с ирландцем Коннором Макгрегором – в четвертом раунде удушающим приемом.