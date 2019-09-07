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Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
Хабиб Нурмагомедов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Поединок прошел в Абу-Даби в четверг в рамках турнира UFC 242. Бой завершился в третьем раунде после удушающего приема в исполнении россиянина. Первые два раунда также прошли с преимуществом Нурмагомедова.

По окончании боя Нурмагомедов поблагодарил соотечественников, приехавших в Абу-Даби поддержать его.

Теперь на счету 30-летнего россиянина 28 побед в 28 поединках. У 30-летнего Порье шесть поражений в 30 поединках.

В предыдущий раз Нурмагомедов защитил свой титул 6 октября 2018 года в поединке с ирландцем Коннором Макгрегором – в четвертом раунде удушающим приемом.

Хабиб Нурмагомедов

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