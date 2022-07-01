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Трефилов осудил уехавших за рубеж российских гандболисток

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов раскритиковал Анну Вяхиреву и Дарью Дмитриеву, перешедших в зарубежные клубы.

"У нас тяжелейшее положение сейчас, мы полностью закрытые. И в связи с их уходом уровень нашего гандбола понизится катастрофически, это тяжелейший удар для нашего вида спорта. Как же они это не понимают?" - приводит слова Трефилова "Матч ТВ".

"Видимо, захотелось поиграть в Европе. Да, хорошо, играйте. Но запомните: помирать вы все равно приедете сюда, в эту Пырловку, там вы никому не нужны. Нужно человеком оставаться", - выразил мнение специалист.

Ранее Вяхирева покинула "Ростов-Дон" и перешла в норвежский "Вайперс", Дмитриева ушла из ЦСКА в словенский клуб "Крим Меркатор" на правах аренды. Обе спортсменки получат возможность сыграть в Лиге чемпионов, тогда как российские клубы отстранены от еврокубков.

гандбол Евгений Трефилов Дарья Дмитриева Анна Вяхирева
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