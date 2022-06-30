Покинувшая "Ростов-Дон" гандболистка Вяхирева продолжит карьеру в Норвегии

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российская гандболистка Анна Вяхирева подписала контракт с норвежским клубом "Вайперс".

Срок действия соглашения, как сообщается на сайте клуба, рассчитан на предстоящий сезон.

В четверг стало известно, что Вяхирева покинула "Ростов-Дон", в котором она по пять раз выигрывала чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, а также дошла до финала Лиги чемпионов и получила серебряные медали турнира. В составе сборной России выиграла золото Олимпиады-2016, серебро ОИ-2020.