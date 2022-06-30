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Олимпийская чемпионка Вяхирева покинула гандбольный клуб "Ростов-Дон"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Гандбольный клуб "Ростов-Дон" объявил о расставании с игроком сборной России Анной Вяхиревой.

"Правая полусредняя "Ростов-Дона" и сборной России Анна Вяхирева приняла решение покинуть нашу команду", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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"Мы благодарим Аню за все время, проведенное в рядах ростовской команды, за наши общие достижения и весь путь, что мы прошли, будучи одной семьей", - отмечается в тексте сообщения.

В свою очередь, Вяхирева выражает "огромную благодарность замечательному клубу, в котором провела шесть прекрасных лет своей карьеры: всему персоналу и команде, с которыми мы прошли долгий путь".

"Были и слезы радости от побед, и горечь поражений. Конечно же, благодарю тех, без кого все это не имело бы смысла, тех, кто всегда был рядом — наших болельщиков. Именно вы гнали нас вперед, не отворачивались, несмотря ни на что. Спасибо вам! Пришло время двигаться дальше. Не прощаюсь, но говорю вам "до свидания"! Вы навсегда в моем сердце", - приводятся в сообщении слова гандболистки.

Вяхирева присоединилась к "Ростов-Дону" в 2016 году и стал одним из лидеров команды.

В ее составе она по пять раз выигрывала чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, а также дошла до финала Лиги чемпионов и получила серебряные медали турнира. В составе сборной России выиграла "золото" Олимпиады-2016, серебро ОИ-2020.

гандбол Анна Вяхирева
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