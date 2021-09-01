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Вслед за армейцем Влашичем в "Вест Хэм" перешел спартаковец Крал

Вслед за армейцем Влашичем в "Вест Хэм" перешел спартаковец Крал
Экс-футболист ЦСКА и бывший игрок "Спартака" (слева направо) теперь будут играть за "Вест Хэм"
Фото: PETR DAVID JOSEK/POOL/AFP via Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Вест Хэм" арендовал у московского "Спартака" чешского полузащитника Алекса Крала.

"Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и предусматривает обязательный выкуп трансфера игрока при определенных условиях", - говорится в сообщении.

23-летний чех дебютировал за "Спартак" два года назад и провел с тех пор за "Спартак" 60 матчей.

Ранее во вторник в "Вест Хэм" перешел хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич.

футбол ФК Спартак

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