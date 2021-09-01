Вслед за армейцем Влашичем в "Вест Хэм" перешел спартаковец Крал
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Вест Хэм" арендовал у московского "Спартака" чешского полузащитника Алекса Крала.
"Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и предусматривает обязательный выкуп трансфера игрока при определенных условиях", - говорится в сообщении.
23-летний чех дебютировал за "Спартак" два года назад и провел с тех пор за "Спартак" 60 матчей.
Ранее во вторник в "Вест Хэм" перешел хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич.