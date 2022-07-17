"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе защитника "Аякса" Мартинеса

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер защитника амстердамского "Аякса" Лисандро Мартинеса, сообщает в воскресенье пресс-служба английской команды.

"Манчестер Юнайтед рад объявить, что клуб достиг договоренности с Аяксом о переходе аргентинского защитника Лисандро Мартинеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финальные детали контракта еще согласовываются, а игроку необходимо пройти медицинский осмотр и получить британскую визу.

Мартинес выступал за "Аякс" с 2019 года. За это время 24-летний аргентинец провел 188 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.