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"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе защитника "Аякса" Мартинеса

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер защитника амстердамского "Аякса" Лисандро Мартинеса, сообщает в воскресенье пресс-служба английской команды.

"Манчестер Юнайтед рад объявить, что клуб достиг договоренности с Аяксом о переходе аргентинского защитника Лисандро Мартинеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финальные детали контракта еще согласовываются, а игроку необходимо пройти медицинский осмотр и получить британскую визу.

Мартинес выступал за "Аякс" с 2019 года. За это время 24-летний аргентинец провел 188 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

футбол Манчестер Юнайтед Аякс Лисандро Мартинес
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