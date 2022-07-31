Нуньес вернула чемпионский пояс UFC, победив Пенью

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Бразильская боец смешанных единоборств Аманда Нуньес победила американку Джулианну Пенью в главном поединке турнира UFC 277 в Далласе (США).

Поединок представительниц легчайшей весовой категории продлился все пять раундов. Победа была присуждена Нуньес единогласным решением судей. В результате представительница Бразилии вернула себе пояс чемпионки UFC. Этого пояса она ранее лишилась в декабре 2021 года, проиграв Пенье.

Теперь в активе Нуньес 22 победы в смешанных единоборствах при пяти поражениях. Пенья, в свою очередь, проиграла пятый поединок в карьере при 12 победах.