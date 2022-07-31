Поиск

Россиянин Павлович нокаутировал американца Льюиса на турнире UFC в США

Россиянин Павлович нокаутировал американца Льюиса на турнире UFC в США
Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович одержал победу над американцем Дерриком Льюисом на турнире UFC 277 в Далласе (США).

Поединок представителей тяжелого веса завершился на исходе первой минуты первого раунда: россиянин победил соперника техническим нокаутом.

Для 30-летнего Павловича это 16-я победа в смешанных единоборствах при одном поражении. Что касается 37-летнего Льюиса, он проиграл 10-й бой в карьере. Также на его счету имеется 26 побед.

Ранее в рамках турнира UFC 277 россиянин Магомед Анкалаев победил представителя США Энтони Смита в поединке бойцов полутяжелого веса. Бой завершился во втором раунде, Анкалаев победил американца техническим нокаутом. 30-летний россиянин выиграл 18-й поединок при одном поражении. 34-летний Смит потерпел 17-е поражение при 36 победах.

UFC смешанные единоборства
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Зенит" разгромил "Локомотив" в матче третьего тура РПЛ

"Зенит" разгромил "Локомотив" в матче третьего тура РПЛ

"Динамо" и "Факел" сыграли вничью в третьем туре РПЛ

"Динамо" и "Факел" сыграли вничью в третьем туре РПЛ

Футбольный клуб "Барселона" договорился о трансфере защитника Жюля Кунде

Футбольный клуб "Барселона" договорился о трансфере защитника Жюля Кунде

Футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с полузащитником сборной Чили Мендесом

Футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с полузащитником сборной Чили Мендесом

Себастьян Феттель заявил об уходе из "Формулы-1" в конце сезона

Себастьян Феттель заявил об уходе из "Формулы-1" в конце сезона

Российский хоккеист Мальцев продлил на год контракт с "Колорадо" в НХЛ

Сборные России и Белоруссии по настольному теннису отстранены от участия в ЧМ-2022

Комиссия РФС сочла, что Соболева ошибочно не удалили с поля на матче "Краснодар"-"Спартак"

Комиссия РФС сочла, что Соболева ошибочно не удалили с поля на матче "Краснодар"-"Спартак"

Российский гонщик Даниил Квят 31 июля дебютирует в NASCAR

Марио Фернандес отказался от опции ФИФА для перехода из ЦСКА в "Сантос"

Марио Фернандес отказался от опции ФИФА для перехода из ЦСКА в "Сантос"