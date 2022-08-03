Поиск

Главный тренер МЮ осудил Роналду за уход со стадиона во время матча

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг раскритиковал португальского нападающего команды Криштиану Роналду, покинувшего стадион по ходу товарищеской встречи МЮ против испанского "Райо Вальекано".

"Конечно, я не оправдываю этого, это неприемлемо. Мы - команда, и каждый должен оставаться на игре до конца", - приводит слова тен Хага AD.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Райо Вальекано" прошел на поле английского клуба 31 июля и завершился со счетом 1:1. Роналду вышел на поле в стартовом составе, в перерыве был заменен. После этого футболист покинул стадион.

футбол Криштиану Роналду
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сидорова выиграла чемпионат России, побив рекорд Исинбаевой

Сидорова выиграла чемпионат России, побив рекорд Исинбаевой

Матыцин заявил, что не ожидает смены гражданства российскими спортсменами

Роналду намерен покинуть МЮ до 7 августа

Роналду намерен покинуть МЮ до 7 августа

Касаткина обыграла триумфатора Уимблдона Рыбакину на турнире в Сан-Хосе

Касаткина обыграла триумфатора Уимблдона Рыбакину на турнире в Сан-Хосе

Хоккеисту Капризову удалось вернуться в США

Алонсо сменит Феттеля в команде "Формулы-1" Aston Martin

Алонсо сменит Феттеля в команде "Формулы-1" Aston Martin

Футболист "Локомотива" Бека Бека перешел в "Ниццу" за 12 млн евро

Футболист "Локомотива" Бека Бека перешел в "Ниццу" за 12 млн евро

Овечкин вошел в четверку величайших спортсменов в истории города Вашингтон

Непомнящий поднялся на третье место рейтинга FIDE

"Спартак" обыграл "Оренбург" в третьем туре РПЛ