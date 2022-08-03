Главный тренер МЮ осудил Роналду за уход со стадиона во время матча

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг раскритиковал португальского нападающего команды Криштиану Роналду, покинувшего стадион по ходу товарищеской встречи МЮ против испанского "Райо Вальекано".

"Конечно, я не оправдываю этого, это неприемлемо. Мы - команда, и каждый должен оставаться на игре до конца", - приводит слова тен Хага AD.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Райо Вальекано" прошел на поле английского клуба 31 июля и завершился со счетом 1:1. Роналду вышел на поле в стартовом составе, в перерыве был заменен. После этого футболист покинул стадион.