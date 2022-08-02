Роналду намерен покинуть МЮ до 7 августа

Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассчитывает покинуть команду на текущей неделе, сообщает AS.

Отмечается, что агент 37-летнего футболиста Хорхе Мендеш провел переговоры с испанскими "Барселоной" и "Атлетико", английским "Челси", немецкой "Баварией" и итальянским "Наполи". Однако должного интереса те клубы к Роналду не проявили.

7 августа стартует чемпионат Английской премьер-лиги, в этот день "Манчестер Юнайтед" сыграет на своем поле с "Брайтоном". Ожидается, что португалец участия в игре не примет.

Ранее сообщалось, что Роналду, вернувшийся в МЮ в 2021 году, хочет покинуть клуб в связи с тем, что тот не пробился в Лигу чемпионов. Однако новый главный тренер клуба из Манчестера нидерландец Эрик Тен Хаг заявил, что Роналду не продается.