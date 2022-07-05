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Агент Роналду и президент "Барселоны" обсудили его возможный переход

Агент Роналду и президент "Барселоны" обсудили его возможный переход
Криштиану Роналду
Фото: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Хорхе Мендеш, агент португальского нападающего английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", встретился с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, чтобы обсудить будущее игрока, сообщает AS.

Встреча, по ходу которой разрабатывались варианты перехода Роналду в "Барселону", состоялась в понедельник.

Ранее СМИ сообщали о желании Роналду покинуть МЮ в связи с тем, что команда, по мнению футболиста, сейчас не соответствует его амбициям. Ключевым фактором стало то, что клуб из Манчестера по итогам чезтона-2021/22 не смог пробиться в Лигу чемпионов.

футбол Манчестер Юнайтед Барселона Криштиану Роналду
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