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Гол футболиста "Локомотива" Марадишвили признан лучшим в июле в РПЛ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Константин Марадишвили признан автором лучшего гола в матчах Российской премьер-лиги в июле, сообщает пресс-служба РПЛ.

На четвертой минуте компенсированного ко второму тайму время игры второго тура чемпионата России против "Ростова" в Москве Марадишвили поразил ворота ударом через себя. Гол стал судьбоносным в матче, благодаря ему "Локомотив" смог уйти от поражения. Результат игры – 2:2.

Отмечается, что гол Марадишвили был выбран лучшим по итогам опроса среди болельщиков, экспертов РПЛ и "Матч Премьер".

футбол РПЛ
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