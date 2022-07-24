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"Локомотив" на последних минутах спас ничью в матче РПЛ с "Ростовом"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" и "Ростова" не определили победителя в матче второго тура Российской премьер-лиги.

Встреча на стадионе "Локомотива" закончилась с результатом 2:2. Счет в матче открыл форвард "Ростова" Николай Комличенко (4-я минута). На 35-й минуте "Локомотив" сравнял счет после точного удара Антона Миранчука. Гол Даниила Уткина (88) вновь вывел "Ростов" вперед. "Локомотив" смог свести матч вничью благодаря голу Константина Марадишвили (90+4).

На 65-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок "Локомотива" Алексис Бека-Бека.

В третьем туре "Локомотив" встретится с действующим чемпионом "Зенитом" из Санкт-Петербурга, игра пройдет 30 июля. "Ростов" днем позже сыграет с подмосковными "Химками".

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