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Футболист "Ростова" Уткин признан игроком месяца в РПЛ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник футбольного клуба "Ростов" (Ростов-на-Дону) Даниил Уткин стал лауреатом июля как лучший игрок месяца в Российской премьер-лиге, сообщает пресс-служба РПЛ.

"Эксперты Российской Премьер-Лиги и МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали Даниила Уткину. Болельщики же больше всех голосов отдали за (футболиста "Спартака") Квинси Промеса", - говорится в сообщении.

В стартовых трех матчах чемпионата России-2022/23 22-летний Уткин отметился голом и тремя результативными передачами. "Ростов" же набрал 5 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

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