Владимир Федотов признан лучшим тренером РПЛ в июле

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов получил признание в качестве лучшего тренера среди клубов Российской премьер-лиги в июле, сообщает пресс-служба РПЛ.

Отмечается при этом, что болельщики и эксперты телеканала "Матч Премьер" проголосовали за Федотова, эксперты РПЛ – за главного тренера столичного "Спартака" Гильермо Абаскаля. По общему знаменателю лауреатом месяца стал Федотов.

55-летний Федотов возглавил ЦСКА в июне нынешнего года. Предыдущим его клубом был "Сочи", который в прошедшем сезоне при Федотове впервые стал серебряным призером чемпионата России.

В нынешнем сезоне ЦСКА с Федотовым набрал 7 очков, победив "Урал" (2:0) и "Сочи" (3:0) и сыграв вничью с "Пари НН" (2:2). В турнирной таблице после трех туров команда занимает третье место, уступая по дополнительным показателям "Зениту" (Санкт-Петербург) и "Спартаку", у которых также по 7 баллов.