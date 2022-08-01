В ФК "Пари НН" призвали фанатов оформить Карту болельщика

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Равиль Измайлов надеется на решение болельщиков оформить Fan ID, что приведет к их притоку на трибуны.

"Если вы еще не оформили Карту болельщика, прошу вас оформить ее, так как впереди целый сезон, и команда будет стараться вас радовать. Думаем, в минувшее воскресенье наши болельщики уходили со стадиона с положительными эмоциями", - приводит слова Измайлова пресс-служба клуба.

31 июля "Пари НН" на своем поле сыграл вничью в матче РПЛ – 2:2 – с московским ЦСКА, уступая с разницей в два гола.

"Да, сейчас у нас отсутствует сектор активных болельщиков, уважаем их решение, это их право, но нам их очень не хватает. Совместно с фанатами мы решили поддержать команду баннером, который будет оставаться на трибуне, пока "актив" отсутствует на играх", - отметил Измайлов.

"Выражаем большую благодарность болельщикам, которые пришли нас поддержать. Все они прошли процедуру получения Карты болельщика и помогли создать настоящую праздничную атмосферу в день игры. Мы, действительно, переживали за то, что им нужно правильно донести информацию о новой системе прохода, помочь найти стимул для выполнения дополнительных процедур, позволяющих пройти на стадион", - отметил он.

Гендиректор назвал сложным для команды старт сезона.

"Сложное начало сезона для нашей команды, вкатываемся в игру. Уступили "Химкам", но с московскими грандами – "Локомотивом" и ЦСКА – сыграли вничью. В домашнем матче показали два разных тайма. После перерыва тренерский штаб смог переломить ход игры, это его заслуга. Во второй половине встречи создали много моментов и даже могли выиграть. Хочу поблагодарить команду за характер, парни бились до конца. Результат есть уже сейчас, но нам еще предстоит много работы", - заявил Измайлов.

В настоящее время нижегородский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России 13-е место, набрав в трех турах два очка.