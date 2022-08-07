Аркадий Дворкович сохранил пост президента FIDE
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE).
Выборы главы FIDE прошли в воскресенье в индийском городе Ченнаи в рамках конгресса федерации. Дворкович набрал 157 голосов против 16.
Индиец Вишванатан Ананд стал новым заместителем главы организации.
Свою кандидатуру Дворкович выдвинул 12 мая. Кроме него на этот пост претендовал украинец Андрей Баришполец.
Дворкович возглавляет FIDE с 3 октября 2018 года.