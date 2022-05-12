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Дворкович выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФИДЕ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Действующий глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) россиянин Аркадий Дворкович примет участие в выборах президента организации, сообщается на шахматном портале chessbase.in в четверг.

Отмечается, что свою кандидатуру Дворкович выдвинул 12 мая.

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"Официальная заявка и программа будут представлены через несколько дней. Уверен, что при поддержке шахматного сообщества и профессиональной работе руководства мы продолжим успешно увеличивать число и улучшать качество профессиональных шахматных мероприятий и социальных проектов, привлекать спонсоров и обеспечивать устойчивость бюджета, поддерживать федерации и повышать общественный интерес к нашей прекрасной игре", - заявил Дворкович.

В команду Дворковича вошли чемпион мира индиец Вишванатан Ананд, чемпионка мира китаянка Чжу Чен, норвежский шахматист и функционер Йоран Аулин-Янссон, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

Выборы президента ФИДЕ пройдут 7-8 августа нынешнего года в индийском городе Ченнаи в рамках конгресса федерации.

Дворкович возглавляет ФИДЕ с 3 октября 2018 года.

шахматы ФИДЕ Аркадий Дворкович
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