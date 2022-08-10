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Юран назвал "полной чушью" обвинения в договорных матчах

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран отверг обвинения в свой адрес в том, что он якобы пытался организовать договорной характер матча чемпионата России с "Ростовом".

"Это полная чушь", - приводит слова Юрана "РБ Спорт".

Ранее появилась информация, согласно которой причиной увольнения Юрана из "Химок" стала его попытка договориться с "Ростовом". Клуб из Ростова-на-Дону якобы должен был умышленно проиграть "Химкам" в прошлом сезоне в обмен на гарантированное поражение ростовчан от подмосковной команды в обоих матчах сезона-2022/23.

В первом круге предыдущего чемпионата команды сыграли вничью (1:1), во втором "Ростов" победил со счетом 2:1.

"Химки" боролись за выживание в РПЛ, но за сохранение путевки в элите команде пришлось сыграть в стыковых матчах.

футбол Сергей Юран Химки
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