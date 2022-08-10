Бывшая девушка экс-футболиста Гиггза назвала себя в суде рабыней его желаний

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Бывшая девушка экс-футболиста "Манчестер Юнайтед" и сборной Уэльса Райана Гиггза Кейт Гревилл заявила, что подвергалась его издевательствам, сообщает Mirror.

"Если Райан сказал сделать что-то, я подчинялась. Он заставил меня почувствовать, что я должна делать все, что он сказал, иначе будут последствия", - сказала Гревилл в ходе судебного заседания по делу футболиста.

Она заявила, что была "рабыней всех его потребностей и требований".

"Он не каждый раз прибегал к насилию. Но он регулярно проявлял агрессию. Это не было постоянным насилием, но в наших отношениях были времена, когда он проявлял насилие", - рассказала Гревилл.

Заседание по делу 48-летнего Гиггза проходит в Манчестере. Бывший футболист обвиняется в применении насилия в отношении девушки. Сам он свою вину не признает.

На клубном уровне Гиггз 24 года выступал в "Манчестер Юнайтед", в составе которого завоевал многочисленные трофеи.