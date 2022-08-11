Поиск

Бывший хоккеист "Локомотива" Марьямс умер в возрасте 42 лет

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Бывший защитник "Локомотива" Артем Марьямс скончался на 43-м году жизни, сообщает пресс-служба ярославского хоккейного клуба.

"ХК "Локомотив" выражает искренние соболезнования родным и близким Артёма Марьямса", - говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

Марьямс также выступал за "Торпедо", "Амур", "Сибирь", "Спартак", новокузнецкий "Металлург" и минское "Динамо". Также он работал в школе "Локомотив-2004".

хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Месси впервые с 2005 года не попал в число претендентов на "Золотой мяч"

УЕФА внес двух футболистов "Реала" в тройку претендентов на звание игрока сезона

Никифоров стал ассистентом Карпина в сборной России по футболу

Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка России

Алексей Миранчук перешел из "Аталанты" в "Торино"

Алексей Миранчук перешел из "Аталанты" в "Торино"

WBA утвердила Рамиреса соперником россиянина Бивола

WBA утвердила Рамиреса соперником россиянина Бивола

Теннисист Рублев выбыл из турнира Masters в Монреале

Теннисист Рублев выбыл из турнира Masters в Монреале

Медведев проиграл Кирьосу на старте турнира Masters в Монреале

"Реал" в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА

Карпин анонсировал усиление сборной России еще одним специалистом

Карпин анонсировал усиление сборной России еще одним специалистом