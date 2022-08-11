Бывший хоккеист "Локомотива" Марьямс умер в возрасте 42 лет
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Бывший защитник "Локомотива" Артем Марьямс скончался на 43-м году жизни, сообщает пресс-служба ярославского хоккейного клуба.
"ХК "Локомотив" выражает искренние соболезнования родным и близким Артёма Марьямса", - говорится в сообщении.
Причины смерти не уточняются.
Марьямс также выступал за "Торпедо", "Амур", "Сибирь", "Спартак", новокузнецкий "Металлург" и минское "Динамо". Также он работал в школе "Локомотив-2004".