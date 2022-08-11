Обматеривший судью тренер ЦСКА дисквалифицирован на три игры

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение отстранить на три матча МИР Российской премьер-лиги члена тренерского штаба ЦСКА Мурата Искакова за оскорбление главного судьи, сообщает пресс-служба РФС.

Инцидент произошел в матче четвертого тура чемпионата Росси против воронежского "Факела". Матч состоялся 6 августа в Москве и закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Между тем ранее, в матче первого тура РПЛ главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и его помощник Искаков за недостойное поведение во время матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Урала" были наказаны жёлтыми карточками.