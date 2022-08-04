Поиск

ЦСКА арендовал у "Интернасьонала" бразильского футболиста Мойзеса

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Защитник Мойзес Барбоза перешел на правах аренды в ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Красно-синие заключили с бразильским "Интернасьоналом" арендное соглашение о переходе крайнего защитника. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/23 и предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста", - говорится в сообщении.

Всю предыдущую карьеру 27-летний бразилец провел в своей стране, защищал цвета клубов "Комершал", "Бататаиш", "Мадурейра", "Коринтианс", "Ред Булл Брагантино", "Баия", "Ботафого", "Интернасьонал".

футбол ЦСКА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам за контрабанду наркотиков

Суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам за контрабанду наркотиков

Суд признал Грайнер виновной в хранении и контрабанде наркотиков

Защита попросила суд оправдать Грайнер или назначить минимальное наказание

Прокурор запросил для баскетболистки Грайнер 9,5 лет колонии общего режима

Прокурор запросил для баскетболистки Грайнер 9,5 лет колонии общего режима

Владимир Федотов признан лучшим тренером РПЛ в июле

Даниил Медведев стартовал с победы на турнире АТР-250 в Мексике

Даниил Медведев стартовал с победы на турнире АТР-250 в Мексике

Ласицкене выиграла чемпионат России-2022

Сидорова выиграла чемпионат России, побив рекорд Исинбаевой

Сидорова выиграла чемпионат России, побив рекорд Исинбаевой

Матыцин заявил, что не ожидает смены гражданства российскими спортсменами

Роналду намерен покинуть МЮ до 7 августа

Роналду намерен покинуть МЮ до 7 августа