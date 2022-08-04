ЦСКА арендовал у "Интернасьонала" бразильского футболиста Мойзеса
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Защитник Мойзес Барбоза перешел на правах аренды в ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.
"Красно-синие заключили с бразильским "Интернасьоналом" арендное соглашение о переходе крайнего защитника. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/23 и предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста", - говорится в сообщении.
Всю предыдущую карьеру 27-летний бразилец провел в своей стране, защищал цвета клубов "Комершал", "Бататаиш", "Мадурейра", "Коринтианс", "Ред Булл Брагантино", "Баия", "Ботафого", "Интернасьонал".