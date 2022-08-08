Россиянка Касаткина выиграла теннисный турнир в Сан-Хосе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Дарья Касаткина стала победительницей теннисного турнира категории WTA 500 в Сан-Хосе (США).

В финал соревнования в ночь на понедельник по московскому времени она нанесла поражение американке Шелби Роджерс – 6:7 (2:7), 6:1, 6:2. Теперь на счету россиянки пять титулов на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Что касается рейтинга WTA, Касаткина здесь занимает 12-е место, что является наивысшим на данный момент показателем среди российских теннисисток. Ее соперница по финалу Роджерс занимает 45-е место.