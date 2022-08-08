Касаткина впервые в карьере стала девятой ракеткой мира

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина на три строчки улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Теперь Касаткина занимает девятую строчку – наивысшую в ее карьере.

Прогрессу в рейтинге способствовало успешное выступление на турнире категории WTA 500 в Сан-Хосе (США), победительницей которого россиянка стала.

В свою очередь, еще одна представительница России, Людмила Самсонова, выигравшая турнир категории WTA 250 в Вашингтоне, поднялась на 18 ступеней и теперь является 42-й ракеткой мира.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Ига Швентек (Польша), второе место продолжает занимает Анетт Контавейт (Эстония). С четвертого на третье место поднялась Паула Бадоса (Испания), с третьего на четвертое опустилась Мария Саккари (Италия).

Сохранили свои позиции Онс Жабер (Тунис), Арина Соболенко (Белоруссия), Джессика Пегула (США), Гарбинье Мугуруса (Испания), занимающие места с пятое во восьмое. На десятом месте, вслед за Касаткиной, располагается Эмма Радукану (Великобритания).