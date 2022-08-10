Касаткина проиграла в первом круге теннисного турнира в Торонто

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Дарья Касаткина потерпела поражение от представительницы Канады Бьянки Андрееску в матче стартового круга теннисного турнира категории WTA 1000 в Торонто.

Результат встречи – 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Андрееску.

Касаткина в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает девятое место – наивысшее в ее карьере. Матч против Андрееску (№53 рейтинга WTA) стал для Касаткиной первым после ее триумфа на турнире в Сан-Хосе.

Турнир в Торонто проходит с 8 по 14 августа на кортах с покрытием хард. Общий призовой фонд - $2 млн 697,250 тыс.