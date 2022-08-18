"Спорт-Экспресс" сообщил о переходе Дзюбы в турецкий "Адана Демирспор"

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба подписал контракт с турецким "Адана Демирспор", пишет "Спорт-Экспресс".

Издание ранее сообщало, что в турецком клубе Дзюба будет зарабатывать около 1,5 миллиона евро.

Дзюба стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, его предыдущим клубом был "Зенит".

В прошлом сезоне нападающий забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

"Адана Демирспор" занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.