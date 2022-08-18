Поиск

"Спорт-Экспресс" сообщил о переходе Дзюбы в турецкий "Адана Демирспор"

"Спорт-Экспресс" сообщил о переходе Дзюбы в турецкий "Адана Демирспор"
Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба подписал контракт с турецким "Адана Демирспор", пишет "Спорт-Экспресс".

Издание ранее сообщало, что в турецком клубе Дзюба будет зарабатывать около 1,5 миллиона евро.

Дзюба стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, его предыдущим клубом был "Зенит".

В прошлом сезоне нападающий забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

"Адана Демирспор" занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.

футбол Артем Дзюба Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент КХЛ не увидел необходимости во введении FAN-ID на хоккейных матчах

Президент КХЛ не увидел необходимости во введении FAN-ID на хоккейных матчах

Бородюк покидает пост главного тренера "Торпедо"

ФК "Спартак" расстанется с полузащитником Уруновым

ФК "Спартак" расстанется с полузащитником Уруновым

Гончаренко стал новым главным тренером ФК "Урал"

Гончаренко стал новым главным тренером ФК "Урал"

"Спартак" разгромил "Сочи" и стал лидером РПЛ

"Спартак" разгромил "Сочи" и стал лидером РПЛ

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Месси впервые с 2005 года не попал в число претендентов на "Золотой мяч"

УЕФА внес двух футболистов "Реала" в тройку претендентов на звание игрока сезона

Никифоров стал ассистентом Карпина в сборной России по футболу

Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка России