"Црвена Звезда" передумала приглашать Дзюбу

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российский нападающий Артем Дзюба больше не входит в сферу интересов сербского футбольного клуба "Црвена Звезда", заявил генеральный директор ФК Звездан Терзич.

"Црвена Звезда" больше не интересуется Артемом Дзюбой. Нам нужен быстрый и молодой нападающий", - приводит слова гендиректора "РБ Спорт".

Ранее Терзич заявлял о намерении пригласить Дзюбу.

Как сообщалось, 33-летний Дзюба покинул "Зенит" по окончании сезона. В составе "Зенита" он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, два раза – Кубок России.