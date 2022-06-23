Черчесов заявил, что его "Ференцварошу" Дзюба не нужен

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов опроверг информацию о том, что его клуб предложил контракт российскому футболисту Артему Дзюбе.

"Понятно, что игрок такого уровня и с таким опытом вызывает интерес на рынке. Однако применительно к "Ференцварошу" кандидатура Дзюбы не рассматривалась, о чем я уже, кстати, говорил. Так что не знаю, откуда взялась эта информация", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

"На данный момент группа атаки у нас укомплектована, мы не ищем нападающих. Есть планы по дальнейшему укреплению состава, но речь идет об представителях других амплуа", - подчеркнул Черчесов.

Четырехкратный чемпион России в составе "Зенита" Артем Дзюба покинул петербургскую команду этой весной. Клуб не стал продлевать с нападающим контракт.

Что касается Черчесова, он возглавил "Ференцварош" в декабре 2021 года, с ним команда выиграла чемпионат и Кубок Венгрии.