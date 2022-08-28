"Торпедо" проиграло четвертый матч подряд в РПЛ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Московское "Торпедо" проиграло со счетом 1:4 "Краснодару" в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Победу "Краснодару" принесли дубль Эдуарда Сперцяна (31-я и 44-я минуты), а также голы Джона Кордобы (54) и Ильзата Ахметова (90). На 58-й минуте игрок "Краснодара" Никита Кривцов забил в свои ворота.

"Краснодар" идет на третьем месте в таблице РПЛ, набрав 14 очков. "Торпедо", потерпевшее четвертое поражение подряд, в семи турах набрало одно очко и занимает 15-е место.

В восьмом туре "Краснодар" 3 сентября сыграет с "Сочи". "Торпедо" 5 сентября встретится с "Ростовом".