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"Торпедо" проиграло четвертый матч подряд в РПЛ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Московское "Торпедо" проиграло со счетом 1:4 "Краснодару" в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Победу "Краснодару" принесли дубль Эдуарда Сперцяна (31-я и 44-я минуты), а также голы Джона Кордобы (54) и Ильзата Ахметова (90). На 58-й минуте игрок "Краснодара" Никита Кривцов забил в свои ворота.

"Краснодар" идет на третьем месте в таблице РПЛ, набрав 14 очков. "Торпедо", потерпевшее четвертое поражение подряд, в семи турах набрало одно очко и занимает 15-е место.

В восьмом туре "Краснодар" 3 сентября сыграет с "Сочи". "Торпедо" 5 сентября встретится с "Ростовом".

футбол РПЛ Торпедо
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