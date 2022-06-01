Подравшиеся после финала Кубка России Николсон и Макаров отстранены на 2 матча

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на два матча дисквалифицировал нападающего "Спартака" Шамара Николсона и полузащитника "Динамо" Дениса Макарова, сообщает пресс-служба РФС.

Игроки наказаны "в соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение".

Футболисты устроили потасовку по окончании финального матча розыгрыша Кубка России 29 мая в "Лужниках", завершившегося победой "Спартака" со счетом 2:1. Наказание игрокам будет действовать в следующих кубковых матчах.

Помимо этого, КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 100 тыс. рублей РФС "за неподобающее поведение команды" (шесть ее игроков получили желтые карточки). Отдельно на 30 тыс. рублей оштрафован главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли - за выход за пределы технической зоны.

"Динамо" оштрафовано на 275 тыс. рублей: из них 175 тыс. клуб заплатит "за использование и бросание зрителями пиротехнических изделий", еще 100 тыс. – "за скандирование зрителями ненормативной лексики".

На 10 тыс. оштрафован (теперь уже бывший) главный тренер "Динамо" Сандро Шварц за выход за пределы технической зоны.