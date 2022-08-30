Семак анонсировал ротацию в составе "Зенита" на матчах Кубка России

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Зенит" задействует на матчах розыгрыша Кубка России по футболу тех, кто не имеет постоянной игровой практики в играх Российской премьер-лиги, заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

"(...) будем думать о ротации - в Кубке играть будут те, кто не так много играет в чемпионате", - приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".

Розыгрыш Кубка России-2022/23 будет проходить по новому формату. В частности, он предусматривает двухкруговой групповой этап для клубов РПЛ. "Зенит" сыграет в одной группе с действующим победителем турнира московским "Спартаком", а также самарскими "Крыльями Советов" и воронежским "Факелом".

31 августа "Зенит" на своем поле встретится с "Факелом", это будет матч первого тура группового этапа.