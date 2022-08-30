Поиск

Семак анонсировал ротацию в составе "Зенита" на матчах Кубка России

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Зенит" задействует на матчах розыгрыша Кубка России по футболу тех, кто не имеет постоянной игровой практики в играх Российской премьер-лиги, заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

"(...) будем думать о ротации - в Кубке играть будут те, кто не так много играет в чемпионате", - приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".

Розыгрыш Кубка России-2022/23 будет проходить по новому формату. В частности, он предусматривает двухкруговой групповой этап для клубов РПЛ. "Зенит" сыграет в одной группе с действующим победителем турнира московским "Спартаком", а также самарскими "Крыльями Советов" и воронежским "Факелом".

31 августа "Зенит" на своем поле встретится с "Факелом", это будет матч первого тура группового этапа.

футбол Кубок России по футболу ФК Зенит Сергей Семак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЮ купил у "Аякса" за 95 млн евро бразильского нападающего Антони

МЮ купил у "Аякса" за 95 млн евро бразильского нападающего Антони

Сборная Швеции по хоккею откажется от игроков, выступающих в КХЛ

Сборная Швеции по хоккею откажется от игроков, выступающих в КХЛ

Первая ракетка России Касаткина проиграла на старте US Open

Даниил Медведев стартовал с победы на US Open в Нью-Йорке

Даниил Медведев стартовал с победы на US Open в Нью-Йорке

ФК "Спартак" отдал в аренду во французский "Клермонт" защитника Кофрие

ФК "Спартак" отдал в аренду во французский "Клермонт" защитника Кофрие

Футболист московского "Динамо" Моро перешел в "Болонью"

Футболист московского "Динамо" Моро перешел в "Болонью"

Касаткина вернулась на девятое место рейтинга WTA после триумфа в Канаде

Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

"Локомотив" победил "Оренбург" в матче РПЛ

"Зенит" разгромил "Урал" в матче РПЛ

"Зенит" разгромил "Урал" в матче РПЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });