150-я ракетка мира Радукану выиграла US Open

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Британская теннисистка Эмма Радукану стала победительницей турнира Большого шлема US Open-2021 в женском одиночном разряде.

В финале соревнования 18-летняя спортсменка одолела 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес. Результат встречи, продолжительность которой составила 1 час 51 минуту, - 6:4, 6:3 в пользу Радукану.

В настоящее время Радукану в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 150-е место, Фернандес – 73-е. Для обеих теннисисток на турнирах Большлго шлема это наивысшие достижения.

В воскресенье пройдет финал в мужском одиночном разряде: вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем.