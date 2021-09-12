Поиск

150-я ракетка мира Радукану выиграла US Open

150-я ракетка мира Радукану выиграла US Open
Фото: Elsa/Getty Images

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Британская теннисистка Эмма Радукану стала победительницей турнира Большого шлема US Open-2021 в женском одиночном разряде.

В финале соревнования 18-летняя спортсменка одолела 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес. Результат встречи, продолжительность которой составила 1 час 51 минуту, - 6:4, 6:3 в пользу Радукану.

В настоящее время Радукану в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 150-е место, Фернандес – 73-е. Для обеих теннисисток на турнирах Большлго шлема это наивысшие достижения.

В воскресенье пройдет финал в мужском одиночном разряде: вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем.

теннис US Open

Новости по теме

Новости

Сборная России по волейболу победила Украину и вышла в четвертьфинал ЧЕ

Дубль Роналду помог МЮ крупно победить "Ньюкасл" в чемпионате Англии

"Зенит" победил "Ахмат" и вернулся в лидеры РПЛ

"Зенит" победил "Ахмат" и вернулся в лидеры РПЛ

Роналду забил первый гол за МЮ после возвращения

"Локомотив" победил "Крылья Советов" в чемпионате России по футболу

Роналду выйдет в стартовом составе МЮ на игру с "Ньюкаслом"

Медведев вышел в финал US Open

Медведев вышел в финал US Open

Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе

Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе

Путин поручил к 2023 году обеспечить равноправие российских спортсменов в мире

Путин поручил к 2023 году обеспечить равноправие российских спортсменов в мире

Месси побил рекорд Пеле по числу голов за сборную в Южной Америке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код