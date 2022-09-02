Нападающий "Барселоны" Обамеянг перешел в "Челси"

Фото: Harriet Lander - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перешел из "Барселоны" в "Челси", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.

Футболист подписал с "Челси" двухлетний контракт.

В составе "Барселоны" 33-леьний Обамеянг провел семь месяцев, забив 13 голов в 23 матчах.

До этого форвард играл за французские "Дижон", "Лилль", "Сент-Этьен" на правах аренды, принадлежа итальянскому "Милану". Затем он стал полноценным игроком "Сент-Этьена", после которого защищал цвета немецкой "Боруссии" Дортмунд) и английского "Арсенала".